Tony Pérez nos presenta Alicante Gastronómica, una cita con sabor Mediterráneo y protagonismo para la restauración de la Vega Baja

👨‍🍳 Cada jueves en Onda Cero Vega Baja puedes conocer la actualidad del sector de la restauración en 'Onda Gastronómica', con el chef, sumiller y crítico gastronómico oriolano Tony Pérez y su particular forma de analizar todo lo relacionado con la cocina de la Vega Baja.

🎤 Avanzamos detalles de Alicante Gastronómica, que se celebra del 3 al 5 de octubre en IFA, y recomendamos participar en el International Tapas Day en 15 establecimientos de hostelería de Torrevieja este sábado..

Pedro J. Llorach

Vega Baja |

Alicante Gastronómica. Imagen de archivo
