Telfy te invita a celebrar sus 20 años con una gran fiesta familiar repleta de actividades este sábado en Almoradí
👉 Telfy sopla las 20 velas y lo celebra este sábado 25 de octubre en la Plaza de la Constitución de Almoradí con una gran fiesta. A partir de las 10 de la mañana comenzarán las actividades que se desarrollarán durante todo el día
🎤 En 'Más de uno' Vega Baja, el director de Comunicación y Marketing de Telfy, Javier Alonso ha valorado la trayectoria de la empresa y ha dado a conocer el programa de actividades a las que está invitada toda la comarca