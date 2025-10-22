FIESTA ANIVERSARIO

Telfy te invita a celebrar sus 20 años con una gran fiesta familiar repleta de actividades este sábado en Almoradí

👉 Telfy sopla las 20 velas y lo celebra este sábado 25 de octubre en la Plaza de la Constitución de Almoradí con una gran fiesta. A partir de las 10 de la mañana comenzarán las actividades que se desarrollarán durante todo el día

🎤 En 'Más de uno' Vega Baja, el director de Comunicación y Marketing de Telfy, Javier Alonso ha valorado la trayectoria de la empresa y ha dado a conocer el programa de actividades a las que está invitada toda la comarca

Pedro J. Llorach

Vega Baja |

Javier Alonso. Director del Departamento de Comunicación y Marketing de Telfy | Onda Cero Vega Baja
