Tecnología y Turismo se dan cita en Orihuela Costa con el congreso PalmeraTech 2025
👉El Club Náutico Dehesa de Campoamor acoge este miércoles 24 de septiembre un encuentro que reúne a expertos, empresas líderes y startups emergentes en torno a los avances tecnológicos aplicados al turismo, la gestión de costas y la sostenibilidad
🎤 El director del evento, Juan Aparicio, ha detallado en 'Más de uno' Vega Baja que Orihuela Costa tendrá un papel destacado con un programa centrado en la tecnología aplicada a playas inteligentes y turismo