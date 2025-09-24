TURISMO

Tecnología y Turismo se dan cita en Orihuela Costa con el congreso PalmeraTech 2025

👉El Club Náutico Dehesa de Campoamor acoge este miércoles 24 de septiembre un encuentro que reúne a expertos, empresas líderes y startups emergentes en torno a los avances tecnológicos aplicados al turismo, la gestión de costas y la sostenibilidad

🎤 El director del evento, Juan Aparicio, ha detallado en 'Más de uno' Vega Baja que Orihuela Costa tendrá un papel destacado con un programa centrado en la tecnología aplicada a playas inteligentes y turismo

Pedro J. Llorach

Orihuela Costa |

Tecnología y Turismo se dan cita en Orihuela Costa con el congreso PalmeraTech 2025
Tecnología y Turismo se dan cita en Orihuela Costa con el congreso PalmeraTech 2025 | Ayuntamiento de Orihuela
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer