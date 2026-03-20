Teatro y música, protagonistas del fin de semana en la comarca: repasa los eventos con 'Todocultura' Vega Baja

TodoCulturaVegaBaja.es es un periódico digital y agenda cultural de referencia en la comarca de la Vega Baja del Segura, donde se publican a diario actividades, eventos, exposiciones, conciertos, rutas, festividades y toda la actualidad cultural de municipios como Orihuela, Torrevieja, Almoradí, Guardamar o Rojales.

La plataforma, dirigida por Gerardo Moll, ofrece una programación actualizada por fechas y permite a ciudadanía, visitantes y entidades acceder de forma sencilla a la información cultural de la zona, consolidándose como un recurso útil para no perderse ningún acontecimiento relevante.

No te pierdas, cada viernes, en 'Más de uno' Vega Baja, la agenda cultural de la comarca con TodoCulturaVegaBaja.es y Gerardo Moll que siempre nos aconseja: "Disfrutad con la cultura en la Vega Baja".