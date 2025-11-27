Las Tartas de Julita aterriza en el centro comercial ‘Zenia Boulevard’ con su primera tienda franquicia

Las Tartas de Julita continúa ampliando su presencia en la provincia de Alicante con la apertura de una nueva tienda en el Centro Comercial Zenia Boulevard, el mayor complejo comercial del sureste español. Esta inauguración supone un paso clave para la compañía, ya que se trata de su primera tienda abierta bajo el modelo de franquicia, consolidando así la madurez de su estructura operativa y su plan de crecimiento.

El nuevo establecimiento, situado en una de las zonas de mayor afluencia del centro comercial, ofrece la gama completa de tartas artesanales y productos de temporada elaborados diariamente en su obrador principal. La elección de Zenia Boulevard responde al objetivo de reforzar su presencia en puntos estratégicos de alto tránsito con un público diverso formado por residentes y visitantes de la Vega Baja, Costa Blanca y Región de Murcia.

Éxito rotundo en la apertura

La inauguración, el pasado viernes 21 de noviembre, fue todo un éxito. Centenares de personas se dieron cita en la nueva tienda para conocer de primera mano a la empresaria Julia Sala. En los primeros minutos se vendieron a un precio reducido, porciones de oreo, tostarica y chocolates y se regalaron 100 porciones por la compra de otra. La apertura contó con juegos, bailes y diversión para todos los presentes. La artista Laura Sala, como en cada inauguración, descubrió el cuadro que había pintado para la tienda de La Zenia (en cada local hay uno y ya está preparando el de Ruzafa para la apertura de Valencia que será de 2 metros por 2 metros, el más grande hasta ahora).

Un impulso al plan de expansión

La apertura en Zenia Boulevard se produce en un momento clave para la expansión de la marca, que en las próximas semanas continuará desplegando su modelo de franquicias con nuevas inauguraciones en enclaves estratégicos de España. Las Tartas de Julita abrirá próximamente en Alcalá de Henares (27 de noviembre), en Valencia, en Albacete y en Granada con su modelo en expansión de franquicias.

Estas aperturas refuerzan el crecimiento sostenido de la marca y consolidan su presencia en algunas de las ciudades con más dinamismo comercial del país.

Una historia que comenzó en un pequeño obrador

Las Tartas de Julita nació como el proyecto personal de Julia, emprendedora y creadora de la marca, que comenzó elaborando tartas de forma artesanal, combinando recetas propias, técnica y un enfoque contemporáneo de la repostería. Su propuesta fue creciendo hasta convertirse en una marca reconocida, con tiendas en diferentes puntos de España, una plantilla de más de 40 trabajadores y una comunidad de seguidores en continuo crecimiento.

La apertura de esta primera franquicia representa un nuevo capítulo en su evolución, manteniendo intacto el compromiso de la enseña con la calidad, la cercanía y el producto fresco.

Sobre Las Tartas de Julita

Las Tartas de Julita es un proyecto nacido en Alicante que reinventa la repostería casera a través de tartas de queso artesanales, elaboradas a diario con ingredientes de primera calidad. Fundada por Julia Sala Bertomeu, la marca combina tradición, innovación y una identidad fresca que conecta con una comunidad en constante crecimiento. Actualmente cuenta con 6 tiendas y una activa comunidad digital en Instagram @lastartasdejulita.