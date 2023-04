Sueña Torrevieja presenta a los primeros candidatos que acompañan a Pablo Samper en su lista electoral

Pablo Samper, candidato a la alcaldía de Sueña Torrevieja, ha presentado a las dos mujeres y a los dos hombres que le acompañarán en los cinco primeros puestos de la lista electoral. Samper ha afirmado que "me siento orgulloso del gran equipo humano y político que hemos formado en Sueña Torrevieja, de los compañeros que tengo a mi lado hoy aquí, pero también de los que están detrás y de todos aquellos que se han incorporado durante estas últimas semanas y meses”.

“Hoy toca presentar a los dos hombres y las dos mujeres que me acompañarán entre los cinco primeros de la lista electoral: torrevejenses comprometidos con su pueblo, involucrados en el tejido social, educativo y cultural de Torrevieja, con ganas de cambiar su ciudad, y que se han sumado a este proyecto porque consideran que en estos momentos solo un partido local e independiente puede ser la verdadera alternativa al gobierno del Partido Popular”.

Samper asegura que “toca presentar a los 5 primeros de la candidatura de Sueña Torrevieja, pero eso no significa que vayamos a obtener solamente 5 concejales, si no que vamos a sacar muchos más ya que evidentemente salimos a ganar las elecciones del próximo 28 de mayo. Que tengan claro todos los vecinos y vecinas de Torrevieja que vamos a darlo todo por cambiar el rumbo de esta ciudad, como ya lo estamos haciendo durante estos últimos cuatro años. En propuestas, en equipo, y en amor a Torrevieja, no nos puede ganar nadie".

Candidatura de Sueña Torrevieja: los cinco primeros puestos