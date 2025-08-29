MICROPIGMENTACIÓN

El servicio de micropigmentación mamaria en el Hospital Vega Baja ayuda al paciente en su proceso de recuperación física y psicológica

👉 El Departamento de Salud de Orihuela mejora sus servicios con la micropigmentación mamaria, en la consulta gestionada por enfermeras especialmente formadas en esta técnica que se presta en el Hospital Vega Baja de Orihuela. Los profesionales resaltan la importancia de ofrecer un servicio que les ayuda en su proceso de recuperación física y psicológica.

🎤 En el programa 'Más de uno' Vega Baja hablamos con la enfermera Anabel Fuentes y conocemos el testimonio de la paciente María José Sánchez

Pedro J. Llorach

Vega Baja |

