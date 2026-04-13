La doctora Rosa Cifuentes guía el nuevo curso de la UNED de Torrevieja con la salud y el bienestar como protagonistas

Las seis sesiones del curso se realizarán en la sede provisional de la UNED torrevejense en el Conservatorio Internacional, durante el presente mes de abril, en su horario habitual: de 18:30 h a 20:00 h.

La bióloga e investigadora Rosa Cifuentes, doctora en Medicina, ha planteado un sugerente temario que se desarrollará en seminarios que invitarán a descubrir cómo funciona nuestro cuerpo desde dentro: cómo nos influyen los factores genéticos y los ambientales a lo largo de nuestra vida, qué ocurre cuando enfermamos y envejecemos, y cómo mantenernos sanos y activos. Todo desde una perspectiva científica y accesible.

A lo largo de seis encuentros se abordarán con amenidad aspectos de genética, inmunidad, nutrición, salud, enfermedad y prevención. Una propuesta para comprender mejor la salud, el cuerpo y la vida a través del conocimiento.

Las sesiones responden a los siguientes contenidos:

1. Sistema inmunológico. ¿Por qué enfermamos? ¿Por qué envejecemos? (Día 14, martes).

2. Genética y epigenética. ¿Estamos programados? (Día 15, miércoles).

3. Salud y enfermedad en las distintas etapas de la vida. (Día 21, martes).

4. Profundizando en el cáncer: base biológica y avances actuales. (Día 22, miércoles).

5. Prevención de enfermedades: los alimentos como medicina. (Día 29, miércoles).

6. Envejecimiento saludable: actividad física y bienestar emocional. (Día 30, jueves).

El coordinador de la UNED de Torrevieja, Jesucristo Riquelme, destaca algunos de los objetivos de este curso de extensión universitaria: «Con el propósito de mantener una vida activa a cualquier edad, vamos a tener la oportunidad de conocer cómo funciona el sistema inmunitario, cómo intentar solventar los riesgos de enfermedades autoinmunes y de alergias. Asimismo se presentarán los avances actuales en diagnósticos y tratamientos personalizados sobre tumores cancerígenos. Finalmente, se hará hincapié en las recomendaciones nutricionales de una adecuada alimentación con el objetivo de combatir patologías derivadas de una mala ingesta y en la irrenunciable actividad de ejercicios físicos que coadyuvan en un bienestar emocional en personas mayores. Todo ello desde la perspectiva de la ciencia al servicio del equilibrio personal y de las relaciones humanas. Continuamos ofreciendo un selecto programa de un curso al mes durante todo el periodo lectivo y siempre, por el momento, gratuito». Información en UNED Torrevieja. Tel.: 603875563. c. e.: torrevieja@elx.uned.es