Seis municipios se suman a la jornada por el Día Mundial de la Limpieza a favor de la conservación del entorno natural en la Vega Baja

👉 Las asociaciones Vega Baja Limpia y Mocho Costero han organizado una limpieza multitudinaria este domingo 21 de septiembre en diversos puntos de la comarca. Almoradí, Benijófar, Guardamar, Callosa de Segura, Redován y Rojales se suman al Día Mundial de la Limpieza para realizar una batida simultánea.

🎤 La presidenta de Vega Baja Limpia, María Latorre, ha dicho en 'Más de uno' que nuestra comarca necesita más acciones como esta en todos los municipios.

Pedro J. Llorach

Vega Baja |

