San Miguel de Salinas rinde homenaje a sus raíces y tradiciones con sus IV Jornadas 'Somos Campo de Salinas'
👉 El municipio de San Miguel de Salinas celebra una nueva edición de 'Somos Campo de Salinas', unas jornadas que reúnen a vecinos y visitantes en torno a la cultura, las tradiciones y la gastronomía de la localidad.
👉 En 'Más de uno' Vega Baja, la concejala de Desarrollo Local, Mari Paz Pascual, valora las actividades celebradas y anuncia los actos que se desarrollarán hasta el próximo domingo 16 de noviembre