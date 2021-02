Un estudio del Ayuntamiento de Orihuela revela que el 85% de las aulas cumplen con los parámetros recomendados de CO2 en las aulas

Resultado del estudio de medición de los parámetros de CO2, temperatura y humedad relativa realizado en las aulas de los colegios, institutos y locales de organismos públicos de todo el término municipal de Orihuela

El objetivo de este estudio es conseguir una higiene ambiental adecuada para así evitar los contagios en cadena del virus SARS-COV-2. En el informe de cada colegio público, concertado o privado, elaborado por la Concejalía de Emergencias, se especifican los datos obtenidos en cada aula, si están o no dentro de los niveles óptimos de trabajo y salud. Para elaborarlo “hemos comprado medidores de CO2 y, siguiendo un protocolo, previamente establecido respecto a la toma de mediciones, éstas han quedado registradas en el dispositivo. De los resultados de este estudio estamos muy satisfechos, ya que el 85% de los centros tienen una excelente aireación de las aulas. Con estas mediciones hemos elaborado un informe para que la Concejalía de Educación los envíe a los centros junto a una serie de consejos. También hemos aprendido que más vale tener varias ventanas abiertas 4 centímetros que una 8, que es muy importante también la ventilación cruzada y de forma continuada porque 10 minutos de ventana cerrada es suficiente para disparar el nivel de CO2”, ha comentado Valverde. La solución para tener siempre una buena ventilación “es muy fácil, basta con abrir la ventanas para que los niveles de CO2 sean los idóneos, por lo que en la mayoría de los casos, salvo que sea muy extremo, no hace falta ningún depurador de aire para mantener los niveles recomendados en las aulas”. Por su parte, el edil de Educación, José Aix, ha agradecido a la Concejalía de Emergencia “esta iniciativa además del esfuerzo de todos los docentes y, especialmente a los equipos directivos, que han diseñado planes de contingencia que funcionan muy bien y también a todas las familias que adoptan todas las medidas para que los centros educativos sean lugares seguros. Siendo los adolescentes y los niños los auténticos héroes en este ámbito de toda la pandemia. Que se pinchara esa burbuja después de Navidad no fue un problema de los centros educativos, sino que vino sobrevenido en cada colegio e instituto”. Los colegios, institutos y edificios públicos que han sido analizados son: 1.- CEIP Andrés Manjón 2.- CEIP Fernando de Loaces 3.- CEIP Miguel Hernández 4.- CEIP Villar Palasí 5.- CEIP Virgen de la Puerta 6.- Colegio Jesús María San Agustín 7.- Colegio Jesús María San Isidro 8.- Colegio Nuestra Señora del Carmen 9.- Colegio Oleza 10.- C.D. Oratorio Festivo 11.- IES Gabriel Miró 12.- CEIP Francisco Girona (Arneva) 13.- CEIP Los Dolses (Orihuela Costa) 14.- CEIP Manuel Riquelme (Hurchillo) 15.- CEIP Nuestra Señora de Belén (La Aparecida) 16.- CEIP Nuestra Señora del Pilar (La Campaneta) 17.- CEIP Maestro Ismael García (La Murada) 18.- CEIP Virgen de Los Desamparados (Los Desamparados) 19.- CEIP Nuestra Señora de Monserrate (Molins) 20.- CRA Azahar (La Matanza) 21.- CEIP Rincón de Bonanza (Raiguero de Bonanza) 22.- CEIP Virgen de Monserrate (Torremendo) 23.- IES El Palmeral 24.- CD San José Obrero 25.- IES El Palmeral 26.- Primer ciclo El Palmeral 27.- CEIP Playas de Orihuela (Orihuela Costa) 28.- Edificio PROP de Orihuela Quedando pendientes otros centros que se medirán en los próximos días, como: -Conservatorio Profesional de Música -Escuela Oficial de Idiomas -IES Playa Flamenca -Escuela de Arte y Superior de Diseño de Orihuela (EASDO) -C.E.E.P. Antonio Sequeros El análisis, que se repetirá dentro de un mes aproximadamente, parte del aviso de la OMS que ha identificado el ambiente interior sin ventilación de los edificios, como uno de los mayores riesgos para la salud. De hecho, son varias las normativas y decretos los que establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, tomando la concentración de CO2 como indicador de la contaminación generada. En lo que hace referencia a las aulas de los centros de enseñanza se recomienda no superar los 700 ppm, siendo la temperatura óptima de 20-24º en invierno y de 23-26º en verano y la humedad relativa debe estar comprendida entre 30-70%.

