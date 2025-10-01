La relación con los nietos, un auténtico “medicamento emocional” para la salud física y mental de las personas mayores

Con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, que se celebra el 1 de octubre, los especialistas en Geriatría de los hospitales Quirónsalud Valencia y Quirónsalud Torrevieja recuerdan la importancia de mantener a los mayores activos, conectados y emocionalmente acompañados. Como afirman los especialistas, “la soledad es uno de los principales factores que afectan su salud física y mental, y, en este sentido, promover las relaciones intergeneracionales es una de las mejores formas de combatirla”.

“Hoy, las personas mayores viven más años y en mejores condiciones”, destaca el doctor Juan Ramón Doménech, geriatra del Centro Médico Quirónsalud Mercado de Colón. “Ya no son solo receptores de cuidados, sino figuras activas y participativas. Muchos mayores colaboran en los cuidados de sus nietos, aportan estabilidad emocional, valores y compañía. Todo ello tiene un impacto muy positivo en su autoestima y salud global”.

El contacto con las generaciones más jóvenes se convierte, además, en una fuente de motivación. “La relación con los nietos aporta alegría, propósito y energía vital. Es un auténtico ‘medicamento emocional’ que estimula la mente, fortalece el corazón y mejora el ánimo”, afirma el doctor José María Gómez Reino, geriatra del Hospital Quirónsalud Torrevieja.

Beneficios para la salud de las personas mayores

Estar con los nietos implica actividad física funcional y cotidiana: paseos, juegos, desplazamientos o actividades en casa. “Todo ello contribuye a mejorar la movilidad, la fuerza y el equilibrio, ayudando a prevenir el sedentarismo y a mantener una buena salud funcional y cardiovascular”, explica el doctor Doménech. Estas actividades diarias actúan como un “entrenamiento invisible”, que mantiene el tono muscular, la coordinación y la autonomía. “Hay evidencias científicas que demuestran que los mayores que cuidan ocasionalmente de sus nietos o participan en actividades intergeneracionales viven más años y presentan mejor estado físico y cognitivo que aquellos que permanecen aislados”, afirma el geriatra del Hospital Quirónsalud Valencia.

Las relaciones con los nietos son una herramienta poderosa para la prevención del deterioro cognitivo y la depresión. “El contacto con ellos reduce el riesgo de soledad, ansiedad y tristeza, porque fomenta el afecto, la interacción social y la risa. Todo esto libera endorfinas y fortalece el sistema inmunitario”, señala el doctor Gómez Reino. Además, el intercambio de experiencias estimula la memoria, la atención y el lenguaje. “Conversar, enseñar, contar historias y aprender de los nietos mantiene la mente activa y el corazón joven. Y, sobre todo, sentirse querido y útil actúa como un motor de vida, que impulsa a los mayores a cuidarse y mantenerse activos”, específica el geriatra del Hospital Quirónsalud Torrevieja.

Consejos para un envejecimiento activo y feliz

Los especialistas recomiendan a las familias planificar actividades sencillas y compartidas como paseos, juegos de mesa, cocinar juntos o leer cuento y agradecer siempre el tiempo de los abuelos. También sugiere a los mayores mantener relaciones sociales incluso si no tienen nietos, a través de centros de día, voluntariado o asociaciones.

Para un envejecimiento saludable, los especialistas de Quirónsalud destacan seis hábitos fundamentales: actividad física diaria, alimentación equilibrada, sueño reparador, participación social, curiosidad y aprendizaje continuo, y revisiones médicas periódicas. “El envejecimiento no es una etapa de cierre, sino una nueva oportunidad para disfrutar, compartir y crecer”, concluyen ambos especialistas. “Las relaciones con las generaciones más jóvenes son un auténtico elixir de vida: nos mantienen activos, conectados y felices”.