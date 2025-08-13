El RCNT acoge la 61ª Travesía Cabo Roig-Memorial Fernando Pedrera y la 11ª Copa Astoria este jueves y viernes
👉 La 61ª Travesía Cabo Roig-Memorial Fernando Pedrera y la 11ª Copa Astoria inician una nueva singladura. La emblemática e histórica cita de la Vela de Crucero en el Real Club Náutico de Torrevieja se celebrará el viernes 15 de agosto, mientras que el aperitivo náutico será la Copa Astoria este jueves, 14 de agosto.
🎤 De ambas pruebas han hablado en 'Más de uno' Vega Baja, el director de la regata, Manuel Valera y el gerente del RCNT, Carlos Torrado