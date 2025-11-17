Quirónsalud Torrevieja lanza ‘Historias Clínicas’, un proyecto de vídeos con casos reales con motivo de 25 aniversario

El Hospital Quirónsalud Torrevieja pone en marcha Historias Clínicas, una nueva serie de vídeos centrada en casos clínicos reales atendidos en el hospital que muestran cómo se vive la medicina desde dentro: con ciencia, innovación y humanidad. La iniciativa forma parte de las acciones conmemorativas del 25 aniversario del hospital.

En el primer episodio, titulado ‘Ver más allá del tumor’, se aborda el caso de una paciente joven diagnosticada con un cáncer de recto estadio T3N+, tratada de forma coordinada por profesionales del Hospital Quirónsalud Torrevieja y el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid. El tratamiento incluyó quimio-radioterapia de precisión administrada en Torrevieja con tecnología VMAT, seguida de quimioterapia sistémica. El objetivo: conseguir la máxima eficacia terapéutica y, si la respuesta era completa, evitar una cirugía de resección del recto. “Este es un ejemplo real de cómo la coordinación entre centros permite ofrecer el mejor tratamiento sin alejar al paciente de su entorno. La planificación, la tecnología y el enfoque humano son inseparables en estos casos”, señala la doctora Rosa Cañón, jefa del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Quirónsalud Torrevieja.

Una nueva forma de contar la medicina desde dentro

Historias Clínicas es un formato de vídeos de 20 minutos donde cada capítulo parte de un caso real contado en primera persona por el paciente o a través de su testimonio dramatizado. A partir de ahí, la conversación se desarrolla con los profesionales que participaron en su tratamiento, abordando desde el diagnóstico y las decisiones médicas hasta el impacto personal y emocional. El proyecto nace con vocación de continuidad y busca acercar al público general la realidad de la práctica clínica, destacando el valor del trabajo en equipo, la tecnología aplicada a la salud y la cercanía en el cuidado.