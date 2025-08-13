ECLIPSE

Proyecto Mastral anuncia actividades astronómicas y divulgativas para el histórico eclipse solar total del 12 de agosto de 2026

👉España será testigo, por primera vez en más de un siglo, de un eclipse solar total que se producirá el 12 de agosto de 2026.

🎤 Desde Proyecto Mastral están preparando actividades astronómicas para que vecinos y visitantes puedan comprender este fenómeno. Lo han contado en el programa 'Más de uno' Vega Baja, Rubén Torregrosa y Adrián Rodríguez, integrantes de Proyecto Mastral

Pedro J. Llorach

Vega Baja |

Proyecto Mastral prepara el histórico eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 con actividades astronómicas y divulgativas
