Proyecto Mastral anuncia actividades astronómicas y divulgativas para el histórico eclipse solar total del 12 de agosto de 2026
👉España será testigo, por primera vez en más de un siglo, de un eclipse solar total que se producirá el 12 de agosto de 2026.
🎤 Desde Proyecto Mastral están preparando actividades astronómicas para que vecinos y visitantes puedan comprender este fenómeno. Lo han contado en el programa 'Más de uno' Vega Baja, Rubén Torregrosa y Adrián Rodríguez, integrantes de Proyecto Mastral