Proyecto Mastral nos informa de la proximidad de la ola de calor que se nos avecina

¿Es que todavía no hemos tenido ninguna con el calor que hemos pasado?



Aunque hemos tenido días tórridos y asfixiantes en los que va de verano, todavía no se han dado las condiciones para denominar a un episodio en concreto "ola de calor". La AEMET nombra ola de calor a los episodios que cumplen estas condiciones:



Temperaturas máximas por encima de unos determinados umbrales. En el caso de Alicante es de 34ºC y de Murcia es de 38,6ºC.

Duración de, al menos, tres días consecutivos.

En al menos un 10% de las estaciones consideradas.



Hasta ahora hemos tenido días de mucho calor, por encima de esos umbrales máximos, en ampliar áreas, pero todavía no hemos tenido un episodio de, al menos, tres días consecutivos.



Probablemente el episodio de esta semana sí que cumpla con todos ellos y por ello se está hablando de la primera ola de calor de este verano. De todas formas, habrá que confirmarlo. Eso si, sea como sea, calor vamos a pasar, y mucho.