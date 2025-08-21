La presencia de Dragón Azul en una playa de Guardamar del Segura pone en alerta a los municipios costeros de la Vega Baja
👉 La aparición de dos ejemplares de Dragón azul ha vuelto a alertar en las playas de la Vega Baja como ya ocurría en el verano del año 2021. Por el momento, no hay que lamentar una mayor presencia ni picaduras.
🎤 El alcalde de Guardamar del Segura, José Luis Sáez ha dicho en 'Más de uno' que los servicios municipales están vigilantes para actuar en caso de llegar más ejemplares.