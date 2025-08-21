PLAYAS

La presencia de Dragón Azul en una playa de Guardamar del Segura pone en alerta a los municipios costeros de la Vega Baja

👉 La aparición de dos ejemplares de Dragón azul ha vuelto a alertar en las playas de la Vega Baja como ya ocurría en el verano del año 2021. Por el momento, no hay que lamentar una mayor presencia ni picaduras.

🎤 El alcalde de Guardamar del Segura, José Luis Sáez ha dicho en 'Más de uno' que los servicios municipales están vigilantes para actuar en caso de llegar más ejemplares.

Pedro J. Llorach

Vega Baja |

Dragón azul del mar
Dragón azul del mar | https://www.nationalgeographic.com.es/mundo-animal/dragon-azul-aparece-forma-excepcional-costa-mediterranea_19779
