Playas, gastronomía, deporte y cultura protagonizan la promoción de Pilar de la Horadada en FITUR y en la madrileña Plaza de Callao

👉Pilar de la Horadada ha desarrollado una intensa promoción en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), donde ha mostrado su completa oferta dentro de una nueva marca turística

🎤 En el programa 'Más de uno Vega Baja', el alcalde pilareño, José María Pérez y la concejal de Turismo, Eva Mª Martínez destacan que el municipio busca ser punto de atracción como destino turístico durante todo el año

Pedro J. Llorach

Pilar de la Horadada |

Playas, gastronomía, deporte y cultura protagonizan la promoción de Pilar de la Horadada en FITUR
