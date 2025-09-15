COMIENZO DE CURSO

La Plataforma de afectados por la desaparición del IES El Palmeral denuncia el "caótico" inicio de curso en el nuevo CIPFP

👉 La situación "caótica" en el nuevo Centro Integrado de Formación Profesional de Orihuela al inicio del nuevo curso ha sido denunciada públicamente desde la Plataforma de afectados por la desaparición del IES El Palmeral.

🎤 Como portavoz de este colectivo de profesores, Álvaro Giménez ha relatado en 'Más de Uno' Vega Baja cómo se están desarrollando estos primeros días de curso y cuáles son los problemas pendientes de solucionar.

Pedro J. Llorach

Orihuela |

