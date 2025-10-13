El plan de pluviales para Orihuela Costa evitará inundaciones en los puntos que sufren las consecuencias de fuertes lluvias
👉 La lluvia registrada el pasado viernes como consecuencia de la DANA Alice se cebó especialmente con la zona litoral de Orihuela. El casco urbano y zonas de algunas pedanías también sufrieron inundaciones y arrastres en sus calles.
🎤 En 'Más de uno' Vega Baja, el concejal de Infraestructuras y Emergencias, Víctor Valverde, ha valorado lo sucedido y ha anunciado actuaciones para paliar los efectos de este tipo de fenómenos meteorológicos.