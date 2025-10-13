DANA Alice

El plan de pluviales para Orihuela Costa evitará inundaciones en los puntos que sufren las consecuencias de fuertes lluvias

👉 La lluvia registrada el pasado viernes como consecuencia de la DANA Alice se cebó especialmente con la zona litoral de Orihuela. El casco urbano y zonas de algunas pedanías también sufrieron inundaciones y arrastres en sus calles.

🎤 En 'Más de uno' Vega Baja, el concejal de Infraestructuras y Emergencias, Víctor Valverde, ha valorado lo sucedido y ha anunciado actuaciones para paliar los efectos de este tipo de fenómenos meteorológicos.

Pedro J. Llorach

Orihuela |

El Reguerón mostraba esta imagen el pasado viernesosta evitará inundaciones en los puntos que sufren las consecuencias de fuertes lluvias
El Reguerón mostraba esta imagen el pasado viernesosta evitará inundaciones en los puntos que sufren las consecuencias de fuertes lluvias | Ayuntamiento de Orihuela
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer