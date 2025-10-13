Pilar de la Horadada recobra la normalidad tras una lluvia torrencial que no impedía celebrar dos días grandes de sus fiestas
👉 Pilar de la Horadada ha sido el municipio más afectado por la DANA Alice en la Vega Baja. La lluvia del pasado viernes, dejó más de 180 litros por metro cuadrado en 24 horas. Las brigadas municipales han actuado con rapidez para recobrar la normalidad en el municipio
🎤 En 'Más de uno' Vega Baja, el alcalde del municipio, José María Pérez, ha detallado lo sucedido resaltando la ejemplar respuesta de los vecinos