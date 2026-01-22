FITUR 2026

Pepe Vegara, alcalde: "Orihuela es un destino turístico increíble por su patrimonio histórico-artístico, una visita ineludible"

🎤 En esta segunda jornada de FITUR, en la que se celebra el Día de la Costa Blanca, nuestro compañero Pedro J. Llorach charla con el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, sobre la oferta que presenta el municipio en la feria

🔝 Orihuela suma a sus 'clásicos' de sol y playa, fiestas de interés turístico y patrimonio, novedades como el spot promocional 'Orihuela cruceros' con el afán de captar cruceristas desde los puertos de Alicante y Cartagena

Onda Cero Vega Baja

Madrid |

Orihuela presenta también en FITUR 2026 su Mercado Medieval, junto al cartel de la Semana Santa y las Jornadas Gastronómicas de Cuaresma.

El alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, interviene en 'Más de uno' Vega Baja desde el set de Onda Cero en FITUR
