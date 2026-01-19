Charlatanes

'El Pajiso' revalida como campeón del Concurso de Charlatanes en las populares fiestas del barrio oriolano de San Antón

👉 La Plaza Ramonet del barrio oriolano de San Antón, ha acogido el 41º Concurso de Nacional Charlatanes, uno de los eventos más esperados de las fiestas en la barriada. Este año ha revalidado su título de campeón José Antonio Lidón, 'El Pajiso’

🎤 En el programa 'Más de uno Vega Baja', el organizador del evento, Hugo Gabín ha relatado cómo se desarrolló un evento que mantiene viva la tradición en Orihuela

Pedro J. Llorach

Orihuela |

Concurso Charlatanes Orihuela 2026
Concurso Charlatanes Orihuela 2026 | Onda Cero Vega Baja
