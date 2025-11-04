Padres de usuarios del Oriol impulsarán nuevas acciones para exigir el inicio de las obras del antiguo asilo como residencia
👉 La AMPA Oriol ha llevado este martes su protesta a las puertas de la Consellería de Bienestar Social para exigir el inicio de las obras de la nueva residencia. Desde que la DANA de septiembre de 2019 destruyera las antiguas instalaciones en el Palmeral de Orihuela, unos 30 usuarios llevan seis años desplazados en Torrevieja
🎤 En 'Más de uno' Vega Baja, el presidente de la AMPA Oriol, Antonio Trujillo, ha anunciado nuevas acciones de protesta para reivindicar la residencia en Orihuela