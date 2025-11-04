PROTESTA

Padres de usuarios del Oriol impulsarán nuevas acciones para exigir el inicio de las obras del antiguo asilo como residencia

👉 La AMPA Oriol ha llevado este martes su protesta a las puertas de la Consellería de Bienestar Social para exigir el inicio de las obras de la nueva residencia. Desde que la DANA de septiembre de 2019 destruyera las antiguas instalaciones en el Palmeral de Orihuela, unos 30 usuarios llevan seis años desplazados en Torrevieja

🎤 En 'Más de uno' Vega Baja, el presidente de la AMPA Oriol, Antonio Trujillo, ha anunciado nuevas acciones de protesta para reivindicar la residencia en Orihuela

Pedro J. Llorach

Orihuela |

Padres de usuarios del Oriol impulsarán nuevas acciones para exigir el inicio de las obras del antiguo asilo como futura residencia
Padres de usuarios del Oriol impulsarán nuevas acciones para exigir el inicio de las obras del antiguo asilo como futura residencia | AMPA Oriol
Protesta AMPA Oriol en valencia
Protesta AMPA Oriol en valencia | AMPA Oriol
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer