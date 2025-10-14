CENTRO ESCOLAR

Padres de alumnos del colegio oriolano 'Fernando de Loaces' denuncian las graves deficiencias que sufren las instalaciones

👉 El colegio de Infantil y Primaria 'Fernando de Loaces' lleva semanas sufriendo una serie de deficiencias que mantiene en alerta a los padres de alumnos por el peligro que supone. Hartos de esperar, exigen al Ayuntamiento que ordene realizar las reparaciones necesarias

🎤 En 'Más de uno' Vega Baja, desde la AMPA del colegio, Alberto Merchán, ha descrito la situación que viven a diario más de 400 alumnos y el profesorado

Pedro J. Llorach

Orihuela |

Padres de alumnos del colegio oriolano 'Fernando de Loaces' denuncian las graves deficiencias que sufren las instalaciones
Ventana sin cristal en el centro escolar oriolano
