La Orquesta Sinfónica de Torrevieja recibe el 2026 con el extraordinario Concierto de Año Nuevo y Reyes los días 3 y 4 de enero
👉La llegada del 2026 se celebra con el concierto extraordinario de Año Nuevo y Reyes de la Orquesta Sinfónica de Torrevieja (OST) que tendrá lugar los días 3 y 4 de enero en el Auditorio Internacional de Torrevieja
🎤 En 'Más de uno Vega Baja', han presentado este concierto la presidenta de la OST, Mamen Mateo, el director del concierto, Leonardo Martínez y el responsable de comunicación de la OST, Yves Van Cattendyck