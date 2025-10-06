CONCIERTO OST
La Orquesta Sinfónica de Torrevieja ofrece este sábado su primer concierto de la temporada con la dirección de Adolfo Arronis
👉 Comienza una nueva temporada para la Orquesta Sinfónica de Torrevieja y lo hace este sábado 11 de octubre a las 19 horas y en el Auditorio Internacional de Torrevieja.
👉 En 'Más de uno' Vega Baja, la presidenta de la OST, Mamen Mateo, y el director del concierto 'Tchaikovsky & Sibelius', Adolfo Arronis, han anunciado el contenido de este evento musical.
Pedro J. Llorach
Torrevieja |