MERCADO MEDIEVAL

Orihuela revive su historia este fin de semana con la celebración del XXVI Mercado Medieval que contará con más de 300 puestos

👉 Cerca de 5 km de recorrido y más de 300 puestos de mercaderes convierten al Mercado Medieval de Orihuela en uno de los más extensos y consolidados de España. Una festividad histórica y cultural que se celebra este fin de semana

🎤 En el programa 'Más de uno Vega Baja', la concejal oriolana de Festividades, Rocío Ortuño, ha presentado un evento que atraerá a miles de visitantes

Pedro J. Llorach

Orihuela |

Orihuela revive su historia este fin de semana con la celebración del XXVI Mercado Medieval que contará con más de 300 puestos y numerosas actividades
Orihuela revive su historia este fin de semana con la celebración del XXVI Mercado Medieval que contará con más de 300 puestos y numerosas actividades | Ayuntamiento de Orihuela
