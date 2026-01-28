Orihuela revive su historia este fin de semana con la celebración del XXVI Mercado Medieval que contará con más de 300 puestos
👉 Cerca de 5 km de recorrido y más de 300 puestos de mercaderes convierten al Mercado Medieval de Orihuela en uno de los más extensos y consolidados de España. Una festividad histórica y cultural que se celebra este fin de semana
🎤 En el programa 'Más de uno Vega Baja', la concejal oriolana de Festividades, Rocío Ortuño, ha presentado un evento que atraerá a miles de visitantes