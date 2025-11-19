SENSIBILIZACIÓN

Éxito de asistencia a la jornada de prevención de la violencia en adolescentes por razones de género, racismo y homofobia celebrada en Orihuela

👉 El Teatro Circo de Orihuela ha acogido este miércoles una jornada de sensibilización sobre la violencia entre adolescentes que ha contado con la asistencia de alumnos de Primaria y Secundaria para asistir a la ponencia de la mediadora escolar María Ortuño y a la entrevista con el rapero Arkano.

🎤 En el programa 'Más de uno' Vega Baja, la concejala de Bienestar Social, Agustina Rodríguez ha resaltado la importancia de lanzar mensajes contra este tipo de violencia tan preocupante

Orihuela |

Agustina Rodríguez, concejal de Bienestar Social
