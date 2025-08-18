PROYECTO SANITARIO

El nuevo centro de salud en Orihuela costa se construirá en Villa Rosa y dará cobertura a una población en constante crecimiento

👉 El plan funcional presentado por Consellería de Sanidad incluye un segundo centro de salud en la zona litoral oriolana, que contará con recursos punteros en especialidades y en atención continuada

🎤 La concejala de Sanidad, Irene Celdrán, ha anunciado en 'Más de uno' Vega Baja que se construirá en una parcela de 12.000 metros cuadrados ubicada en el sector de Villa Rosa, de fácil acceso y aparcamiento

Pedro J. Llorach

Orihuela |

