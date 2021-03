Nueve municipios de la comarca no han registrado nuevos contagios entre el viernes y el lunes

En la Vega Baja, la cifra de nuevos contagios registrados entre el viernes y el lunes se reduce a los 126 repartidos en 18 municipios, por lo que un total de nueve localidades de la comarca no han sumado ni un solo caso en ese periodo. En concreto, durante el fin de semana Torrevieja sumaba 24 positivos más, Orihuela 16, Pilar de la Horadada 14 y Callosa 10, estando ya el resto de localidades por debajo de los 10 casos. A pesar de estos buenos datos las autoridades sanitarias insisten en que no hay que bajar la guardia y prueba de ello son los dos brotes de origen social registrados en las últimas 24 horas en la Vega Baja, uno de ellos el más numeroso de toda la región con 13 casos en Callosa de Segura.

Respecto a las defunciones, durante el fin de semana, entre viernes y lunes, la Generalitat Valenciana ha registrado y asignado a su correspondiente municipio un total de 71. En La Vega Baja han sido cinco los fallecidos a causa del Covid-19, dos en Almoradí y en Bigastro y uno en Torrevieja.

Nuevos contagios registrados entre el viernes y el lunes en la Vega Baja

Torrevieja 24

24 Orihuela 16

16 Pilar Horadada 14

14 Callosa Segura 10

10 San Miguel 8

8 Rojales 7

7 Catral 6

6 Bigastro 6

6 Almoradí 5

5 Guardamar 5

5 Los Montesinos 5

5 San Fulgencio 4

4 Formentera 4

4 Albatera 4

4 Cox 4

4 Benijófar 2

2 Rafal 1

1 Redován 1

Incidencia acumulada en la Comunidad Valenciana

La incidencia acumulada en los últimos 14 días del coronavirus en la Comunitat Valenciana ha bajado a 65,97 casos por cada 100.000 habitantes, casi 14 puntos menos que el viernes, con lo que supera a La Rioja y se convierte en la tercera autonomía con una tasa menor, por detrás de Extremadura y Baleares.

Así lo recoge la actualización diaria de casos de coronavirus que publica el Ministerio de Sanidad, en la que se observa que la incidencia acumulada a siete días se sitúa en 23,64; la tercera menor por detrás de Extremadura y Baleares. Por su parte, la ocupación hospitalaria también sigue bajando: hay 619 pacientes Covid ingresados en planta, 74 menos que el viernes, con lo que el porcentaje de ocupación de camas ha descendido del 6% al 5,37%.

Del mismo modo, la presión en UCI también sigue descendiendo con 202 camas ocupadas, 13 menos que el viernes, con lo que el porcentaje ha bajado del 21,29% al 20,22%. Ambos parámetros se sitúan por debajo de la media de España. Asimismo, en las últimas 24 horas se han registrado 53 ingresos y 36 altas. Por último, la tasa de positividad ha decrecido del 8,17% al 6,98%, por encima de la media de España (6,16%).