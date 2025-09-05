Nuestra historia, tu salud: 25 años de innovación médica del Hospital Quirónsalud Torrevieja

En el marco de su 25 aniversario, el Hospital Quirónsalud Torrevieja ha inaugurado un mural conmemorativo que recorre, año a año, los principales hitos que han marcado su trayectoria. Inaugurado en el año 2000, el hospital ha consolidado desde entonces un modelo sanitario de referencia, basado en la excelencia médica, la innovación clínica y la atención personalizada. Bajo el lema 'Nuestra historia, tu salud', el nuevo mural o línea de tiempo ofrece a pacientes, profesionales y visitantes una mirada a los momentos que definieron su liderazgo, su evolución y su compromiso con una medicina humana y avanzada.

25 años liderando el cambio

Este mural no solo recopila los hitos más relevantes desde el año 2000, sino que es también un testimonio del carácter pionero que ha definido al Hospital Quirónsalud Torrevieja desde su fundación. A lo largo de estos 25 años, el centro ha sabido adelantarse a su tiempo, siendo el primero en España en aplicar técnicas y enfoques asistenciales que marcaron una diferencia en la forma de tratar a los pacientes.

Entre estos avances destacan la incorporación en 2001 de la técnica HIPEC (quimioterapia intraperitoneal hipertérmica) para tumores del peritoneo; en 2004, la aplicación de radioterapia intraoperatoria con acelerador móvil (MOBETRON), siendo el primer hospital en España en utilizar esta tecnología; la puesta en marcha en 2007 de la primera Unidad de Consejo Genético en la Comunidad Valenciana; y la llegada, en 2008, del primer robot Da Vinci de la región. En 2009, el hospital realizó la primera serie de cirugías robóticas del cáncer de páncreas en el país, y en 2010 inició un ambicioso programa de transcriptómica para la medicina personalizada en oncología. Más recientemente, en 2023, obtuvo la acreditación internacional Joint Commission (JCI), y en 2025 ha comenzado a aplicar inteligencia artificial al diagnóstico clínico mediante herramientas como el sistema Scribe, impulsado por Quirónsalud en todos sus centros. Estos son solo algunos ejemplos de los muchos hitos que han consolidado al hospital como un referente en innovación médica, excelencia técnica y atención centrada en el paciente.

Cada uno de estos hitos representa una apuesta decidida por la excelencia médica, la tecnología al servicio del paciente y una forma de entender la salud desde la anticipación y la mejora continua.

12 especialistas, 12 historias que marcaron un antes y un después

El mural incluye 12 códigos QR que enlazan a una serie de vídeos breves en los que los propios profesionales que lideraron estos hitos explican su impacto desde una perspectiva cercana y humana. Entre los protagonistas:

Dr. Antonio Brugarolas, director de la Plataforma de Oncología y especialista en Oncología Médica del Hospital Quirónsalud Torrevieja

Dr. José Farré, Especialista en Cirugía General y Aparato Digestivo, Cirugía oncológica y Robótica del Hospital Quirónsalud Torrevieja

Dra. Rosa Mª Cañón, jefa de servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Quirónsalud Torrevieja

Dr. Pedro Bretcha, jefe de servicio en Cirugía General y Aparato Digestivo, Cirugía oncológica y Robótica del Hospital Quirónsalud Torrevieja

Dr. Ramón González, Especialista en Oncología Médica y Consejo Genético del Hospital Quirónsalud Torrevieja

Dra. Vanesa Escudero, Especialista en Farmacia Hospitalaria y Farmacocinética del hospital Quirónsalud Torrevieja

Ismael Manso, director Internacional Territorial Quirónsalud Levante y Canarias

Dr. Cristian García, Especialista en Neurocirugía del Hospital Quirónsalud Torrevieja

Dr. Manuel Papí, jefe de Servicio Otorrinolaringología del hospital Quirónsalud Torrevieja

Dra. Erika Torres, jefa de Servicio de Neurología del Hospital Quirónsalud Torrevieja

Dr. Juan Carlos Ruíz, jefe de Servicio de Farmacia Hospitalaria Quirónsalud Torrevieja

Dr. Juan Costell, jefe de Servicio de Urgencias del Hospital Quirónsalud Torrevieja

A través de estos vídeos, los visitantes pueden conocer de primera mano qué supuso para cada uno de ellos implantar técnicas hasta entonces poco conocidas en el entorno sanitario nacional, y cómo estas decisiones contribuyeron a consolidar la excelencia clínica del hospital.

Una historia que continúa: presente con visión de futuro

El mural concluye con los hitos más recientes, donde destacan la integración de inteligencia artificial en la historia clínica, las trayectorias clínicas estructuradas y un ambicioso Plan director que transformará el hospital en los próximos años. Este plan contempla la ampliación de la UCI, quirófanos, consultas externas y áreas críticas, así como un nuevo edificio de Urgencias y una unidad de procedimientos terapéuticos, entre otras acciones. Además, el Hospital Quirónsalud Torrevieja refuerza su compromiso con la sostenibilidad a través de un plan de descarbonización progresiva, e impulsa iniciativas de promoción de la salud como el programa de alimentación saludable para pacientes y profesionales.

Un aniversario que se vive todo el año

Este mural forma parte de un amplio programa de acciones conmemorativas por el 25 aniversario del centro, que han combinado divulgación científica, humanización, promoción de hábitos saludables y conexión con pacientes y profesionales. Actividades realizadas o previstas:

Serie de podcasts 'Nuestra historia, tu salud', con entrevistas a médicos y pacientes.

Campaña de los sueños, una iniciativa que recogió los deseos y mensajes de pacientes oncológicos, familiares y profesionales.

Carrera solidaria a beneficio de asociaciones de pacientes de Torrevieja.

Exposición 'Altas' donde los protagonistas son los pacientes.

Encuentro con asociaciones de pacientes del área de influencia.

3 de octubre. Jornada sobre VPH y Ginecología.

23 de octubre. Evento institucional del 25 aniversario.

Noviembre. Jornada de Neurociencias organizada por la nueva unidad integral.

Los visitantes del hospital pueden consultar la línea del tiempo en el mural físico, escanear los códigos QR para ver los vídeos, y acceder a todos los contenidos ampliados en la web del aniversario:

www.nuestrahistoriatusalud.com