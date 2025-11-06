ONDA GASTRONÓMICA

'Nos vamos de tapas' invita a saborear la gastronomía tradicional e innovadora de Torrevieja durante dos fines de semana

👨‍🍳 Cada jueves en Onda Cero Vega Baja puedes conocer la actualidad del sector de la restauración en 'Onda Gastronómica', con el chef, sumiller y crítico gastronómico oriolano Tony Pérez

🎤 En 'Más de uno' Vega Baja 'Nos vamos de tapas' en Torrevieja del 6 al 9 y del 13 al 16 de noviembre para saborear la gastronomía tradicional e innovadora

Pedro J. Llorach

Torrevieja |

'Nos vamos de tapas' te invita a saborear la gastronomía de Torrevieja durante dos fines de semana en una veintena de establecimientos
