'Nos vamos de tapas' este fin de semana en Torrevieja y preparamos el concurso de arroz y costra con el festival 'CostraFest' en Orihuela
👨🍳 Cada jueves en Onda Cero Vega Baja puedes conocer la actualidad del sector de la restauración en 'Onda Gastronómica', con el chef, sumiller y crítico gastronómico oriolano Tony Pérez
🎤 En 'Más de uno' destacamos 'Nos vamos de tapas' en Torrevieja, el Concurso de arroz y costra de Orihuela, la cita en Almoradí de la Academia Alicantina de Gastronomía, premio a la promoción del vino para Alicante Gastronómica, la próxima feria Gastrónoma, la I Feria del Vino de la UMH, y las jornadas dedicadas al turismo y gastronomía que organizan CONVEGA y Cámara Orihuela