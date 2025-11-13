ONDA GASTRONÓMICA

'Nos vamos de tapas' este fin de semana en Torrevieja y preparamos el concurso de arroz y costra con el festival 'CostraFest' en Orihuela

👨‍🍳 Cada jueves en Onda Cero Vega Baja puedes conocer la actualidad del sector de la restauración en 'Onda Gastronómica', con el chef, sumiller y crítico gastronómico oriolano Tony Pérez

🎤 En 'Más de uno' destacamos 'Nos vamos de tapas' en Torrevieja, el Concurso de arroz y costra de Orihuela, la cita en Almoradí de la Academia Alicantina de Gastronomía, premio a la promoción del vino para Alicante Gastronómica, la próxima feria Gastrónoma, la I Feria del Vino de la UMH, y las jornadas dedicadas al turismo y gastronomía que organizan CONVEGA y Cámara Orihuela

Pedro J. Llorach

Vega Baja |

Cada jueves en el programa 'Más de uno' Vega Baja, 'Onda Gastronómica', con Tony Pérez
Cada jueves en el programa 'Más de uno' Vega Baja, 'Onda Gastronómica', con Tony Pérez | Onda Cero Vega Baja
Concurso de arroz y costra con el festival 'CostraFest' en Orihuela
Concurso de arroz y costra con el festival 'CostraFest' en Orihuela | Ayuntamiento de Orihuela / ACMO
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer