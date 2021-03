Tras el éxito de las anteriores ediciones, la Asociación de Empresas de Hostelería de Torrevieja y Comarca, pone en marcha la 6ª Edición de “NOS VAMOS DE TAPAS”

¡NOS VAMOS DE TAPAS! 2021 se celebrará del 15 al 18 y del 22 al 25 de Abril (jueves a domingo) si así lo permite el contexto sanitario

Este evento gastronómico tiene el objetivo de poner en valor la tradición del tapeo y la gran calidad de la oferta de tapas de Torrevieja y la Comarca de la Vega Baja. Como novedad para esta edición, se ha modificado el formato de la actividad adaptándolo a la situación actual ocasionada con motivo del virus COVID-19, el establecimiento participante en ¡NOS VAMOS DE TAPAS! deberá ofrecer una tabla compuesta de 4 tapas más 2 bebidas. La tabla podrá tener la forma que elija el establecimiento (redonda, ovalada, cuadrada,…) El establecimiento asociado interesado debe cumplimentar el formulario de inscripción habilitado al efecto. La tabla de 4 tapas más 2 bebidas tendrá un precio de 10 euros (IVA incluido). Se adjuntan las bases y la ficha de inscripción que ha de enviarse por email a correo@aehtc.net antes del 5 de abril de 2021. Junto con la ficha de inscripción ha de adjuntarse OBLIGATORIAMENTE 1 FOTO de la tabla de tapas en alta resolución (300 dpi). La Junta Directiva de la AEHTC ha decido que este año la inscripción sea gratuita, por lo que NO se tendrá que abonar los 25 € de inscripción tal y como se venía haciendo en anteriores ediciones. No se admitirá ningún establecimiento que no haya rellenado la ficha totalmente y enviado la imagen dentro del plazo establecido. Para más información podéis contactar con la asociación a correo@aehtc.net o al telf. 678 673 494.

Onda Cero Vega Baja