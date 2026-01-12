Murillo Homes prepara la vivienda para garantizar una compraventa rápida y segura
👉 Murillo Homes en Avenida de los Europeos de La Mata (Torrevieja), ofrece un piso frente al mar, una villa de lujo o un apartamento en el centro urbano. Disponen de opciones para todos los gustos y presupuesto. Un equipo de profesionales API que garantiza una operación segura y sin complicaciones
🎤 En el programa 'Más de uno Vega Baja', Miguel Ángel Murillo, director-gerente de Murillo Homes orienta en la búsqueda y gestión de la compraventa de una vivienda. Hoy nos habla de la preparación de la vivienda para la compraventa