NUEVOS TALENTOS

Muestra tu creatividad artística en el nuevo 'Micrófono Abierto' que se celebrará el 13 de diciembre en 'La Cueva de Melpómene'

👉 'Impulsarte' prepara la tercera edición de 'Micrófono Abierto', un encuentro para personas noveles, amateurs y artistas emergentes que deseen subir al escenario para mostrar sus creaciones

🎤 Lo han contado en el programa 'Más de uno' Vega Baja, Javier Miranda, coordinador de la plataforma 'Impulsarte', y participantes del evento como Desiree Guadalupe, monologuista, y Randy Ayti, artista multidisciplinar

Pedro J. Llorach

Torrevieja |

Muestra tu creatividad artística en la nueva edición de 'Micrófono Abierto' que se celebrará en 'La Cueva de Melpómene'
