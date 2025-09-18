Miguel Ángel Montesinos fusiona tradición e innovación culinaria en MiMo Gourmet, su nueva experiencia gastronómica
👨🍳 Cada jueves en Onda Cero Vega Baja puedes conocer la actualidad del sector de la restauración en 'Onda Gastronómica', con el chef, sumiller y crítico gastronómico oriolano Tony Pérez y su particular forma de analizar todo lo relacionado con la cocina de la Vega Baja.
🎤 Presentamos el nuevo espacio gastronómico creado en Guardamar del Segura por el chef Miguel Ángel Montesinos con el nombre de MiMo Gourmet Experience.