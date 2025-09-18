ONDA GASTRONÓMICA

Miguel Ángel Montesinos fusiona tradición e innovación culinaria en MiMo Gourmet, su nueva experiencia gastronómica

👨‍🍳 Cada jueves en Onda Cero Vega Baja puedes conocer la actualidad del sector de la restauración en 'Onda Gastronómica', con el chef, sumiller y crítico gastronómico oriolano Tony Pérez y su particular forma de analizar todo lo relacionado con la cocina de la Vega Baja.

🎤 Presentamos el nuevo espacio gastronómico creado en Guardamar del Segura por el chef Miguel Ángel Montesinos con el nombre de MiMo Gourmet Experience.

Pedro J. Llorach

Vega Baja |

Miguel Ángel Montesinos fusiona tradición e innovación culinaria en MiMo Gourmet, su nuevo restaurante en Guardamar del Segura
Miguel Ángel Montesinos fusiona tradición e innovación culinaria en MiMo Gourmet, su nuevo restaurante en Guardamar del Segura | MiMo Gourmet
Miguel Ángel Montesinos y Tony Pérez
Miguel Ángel Montesinos y Tony Pérez | Onda Cero Vega Baja
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer