El Mercadillo de Navidad llena de tradición y ambiente familiar las calles de Rojales durante este fin de semana
👉 Rojales enciende la Navidad este viernes con su tradicional Mercadillo, uno de los eventos más esperados del año. Numerosas actividades acompañarán a vecinos y visitantes en el entorno de la Plaza de Abastos durante viernes, sábado y domingo
🎤 En 'Más de uno' Vega Baja, la concejala de Comercio, Miriam Trives, ofrece todos los detalles de un Mercadillo de Navidad con regalos y sorpresas