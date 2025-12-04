NAVIDAD EN ROJALES

El Mercadillo de Navidad llena de tradición y ambiente familiar las calles de Rojales durante este fin de semana

👉 Rojales enciende la Navidad este viernes con su tradicional Mercadillo, uno de los eventos más esperados del año. Numerosas actividades acompañarán a vecinos y visitantes en el entorno de la Plaza de Abastos durante viernes, sábado y domingo

🎤 En 'Más de uno' Vega Baja, la concejala de Comercio, Miriam Trives, ofrece todos los detalles de un Mercadillo de Navidad con regalos y sorpresas

Pedro J. Llorach

Rojales |

Imagen de la pasada edición del Mercado de Navidad en Rojales
Imagen de la pasada edición del Mercado de Navidad en Rojales | Ayuntamiento de Rojales
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer