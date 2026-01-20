MEDIO AÑO FESTERO

El Medio Año Festero saca a la calle a Moros y Cristianos de Orihuela con nuevas propuestas para difundir la Fiesta entre los jóvenes

👉 Orihuela vive su Medio Año Festero como inicio simbólico del calendario de sus Fiestas de la Reconquista y de Moros y Cristianos. Hasta el domingo se sucederán actividades como rutas guiadas, exposiciones, representaciones teatrales, talleres, concursos, el acto en el Teatro Circo y el Desfile del Medio Año

🎤 En el programa 'Más de uno Vega Baja', el presidente de la Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos 'Santas Justa y Rufina', Enrique Riquelme, ha destacado la apuesta para que los jóvenes conozcan la Fiesta como seña de identidad

Pedro J. Llorach

Orihuela |

Enrique Riquelme Terrés, presidente de AMYCO
