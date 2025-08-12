Mancomunidad La Vega inicia en septiembre un completo programa para promover el bienestar emocional y mental de los jóvenes
👉En el Día Internacional de la Juventud hemos querido reconocer su importante papel en la sociedad y destacar los problemas a los que se enfrentan
🎤 Desde Mancomunidad La Vega, el psicólogo Alberto García ha participado en el programa 'Más de uno' de Onda Cero Vega Baja para valorar la situación a la que se enfrente la juventud actual y las acciones que se desarrollarán en los municipios de Algorfa, Redován, Jacarilla y San Miguel de Salinas