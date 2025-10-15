El maestro Enrique García Asensio presidirá los conciertos de la Casanovas Orquesta en Rojales y Torrevieja
👉 La Asociación Musical y Cultural 'Francisco Casanovas Tallardá' contará con el maestro Enrique García Asensio para presidir los actos en honor al músico y director de orquesta torrevejense. García Asensio ofrece este jueves una conferencia en Torrevieja, y asistirá al concierto de Rojales este viernes y al de Torrevieja el próximo sábado 18 de octubre
🎤 En 'Más de uno' Vega Baja, hemos charlado sobre estos eventos con el director de la Casanovas Orquesta, José Francisco Sánchez y con el maestro García Asensio