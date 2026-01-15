Lucía España vuelve al Teatro Municipal de Torrevieja este sábado con 'Inolvidables en Acústico' junto al pianista Pedro Contreras
👉 La artista torrevejense Lucía España regresa al Teatro Municipal este sábado 17 de enero con la segunda edición de su 'Inolvidables en Acústico'. Su inconfundible voz estará acompañada de Pedro Contreras al piano para ofrecer un repertorio de canciones que han marcado nuestra vida
🎤 En el programa 'Más de uno Vega Baja', el organizador del evento, David Lorenzo y la cantante han ofrecido los detalles de este concierto único