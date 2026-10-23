Llega la novena edición del Festival de Cortometrajes de Terror de Torrevieja, 'Torrerífico', con 14 obras finalistas

La Sede de la Universidad de Alicante en Torrevieja, la asociación juvenil La Comarca y la concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Torrevieja han dado a conocer los catorce cortometrajes preseleccionados como finalistas de la novena edición de 'Torrerífico' 2026, que ha recibido un total de 173 propuestas. Las obras seleccionadas competirán por los tres premios del certamen, dotados con un importe conjunto de 1.700 euros.

El Centro Cultural Virgen del Carmen acogerá el sábado, 24 de octubre, a partir de las 16:30 horas, la proyección de los cortometrajes finalistas, la votación del público y la entrega de premios. La sesión, dirigida a mayores de 16 años y con entrada gratuita, permitirá disfrutar de una selección de historias que recorren distintas formas de entender el cine de terror.

Como principal novedad, esta edición incorporará concursos, invitados cosplay y sorteos para los asistentes, que completarán la programación del festival y su propuesta de ocio en los días previos a Halloween.

CATORCE CORTOMETRAJES FINALISTAS

Las obras preseleccionadas por la comisión de evaluación son las siguientes:

-Killergotchi, de Carlos Cobos Aroca.

-Amira, de Javier Yáñez Sanz.

-Onírica, de Diego Alejandro Vivas.

-Olivos sangrientos, de Manuel Jesús Molina Caracuel y Miguel Mendiola Lozano.

-El síndrome del recomendado, de Juan Carlos Antolín Mostaza.

-La casa de la bruixa, de Antonio Ortega Prats.

-Dripping, de Verónica Ortega Berlanga.

-Última salida, de Egoitz Diaz Ibargoitia.

-Necrosectos, de Javier Lozano Sánchez.

-No me asustes, de Ángel Fernández González.

-Tántibus, de Ángel Manuel Pecci Sánchez.

-Escape from ape mountain, de Diego Corujo Barrios.

-La descarnada, de Mara Salvador Sánchez y Marc Simón Socías.

-The Boogeyman, de Juan Francisco Peláez Toledo.

La selección reúne propuestas de terror sobrenatural y psicológico, así como de subgéneros como el slasher, el body horror, los zombis, el horror noir y el terror social, entre otros.

La comisión de evaluación está presidida por Belén Cambronero Saiz e integrada por Luis Deltell Rodríguez, Patricia Palomares Sánchez y Rubén Aniorte Rebollo, como vocales, y Rebeca Westerveld Fernández, como secretaria.

TRES PREMIOS Y PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO

Torrerífico 2026 concederá un primer premio del jurado de 1.000 euros al mejor cortometraje, un segundo premio del jurado de 500 euros y un premio del público de 200 euros. Los asistentes participarán en la elección de este último reconocimiento mediante la votación que se realizará durante la jornada.

La información sobre los concursos y las actividades complementarias se está difundiendo a través de los canales de Torrerífico, la asociación juvenil La Comarca, la Sede de la Universidad de Alicante en Torrevieja y la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Torrevieja.