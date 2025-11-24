CUENTO DE TORREVIEJA
La Lilí, el lobo y el ogro vuelven al Teatro Municipal el 3 de diciembre con la representación teatral de 'La cueva de Melpómene'
👉 La representación de 'Lilí, un cuento de Torrevieja' vuelve en estas fiestas patronales para mostrar la historia que dibuja la ciudad
🎤 En el programa 'Más de uno' Vega Baja, el director de 'La cueva de Melpómene', Pedro Albaladejo, ha ofrecido detalles y novedades de la obra que llega al Teatro Municipal el miércoles 3 de diciembre
Pedro J. Llorach
Vega Baja |