CUENTO DE TORREVIEJA

La Lilí, el lobo y el ogro vuelven al Teatro Municipal el 3 de diciembre con la representación teatral de 'La cueva de Melpómene'

👉 La representación de 'Lilí, un cuento de Torrevieja' vuelve en estas fiestas patronales para mostrar la historia que dibuja la ciudad

🎤 En el programa 'Más de uno' Vega Baja, el director de 'La cueva de Melpómene', Pedro Albaladejo, ha ofrecido detalles y novedades de la obra que llega al Teatro Municipal el miércoles 3 de diciembre

Pedro J. Llorach

Vega Baja |

