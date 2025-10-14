DERMOGLOBALIA

Laboratorio IA Biolab presenta un importante avance en el tratamiento de úlceras de decúbito, conocidas como llagas o escaras

👉Dermoglobalia presenta Biolab Repair, un avance innovador en el tratamiento de las úlceras de decúbito, que afectan a muchos ancianos y personas con movilidad reducida

👉Toda la información la tiene en la web dermoglobalia.com y ha presentado este producto en 'Más de uno' Vega Baja, Carlos Sidrach, director de IA Bio Lab, investigación y desarrollo

Onda Cero Vega Baja

Vega Baja |

Carlos Sidrach, director laboratorio IA Biolab
Carlos Sidrach, director laboratorio IA Biolab | Dermoglobalia
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer