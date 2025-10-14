DERMOGLOBALIA
Laboratorio IA Biolab presenta un importante avance en el tratamiento de úlceras de decúbito, conocidas como llagas o escaras
👉Dermoglobalia presenta Biolab Repair, un avance innovador en el tratamiento de las úlceras de decúbito, que afectan a muchos ancianos y personas con movilidad reducida
👉Toda la información la tiene en la web dermoglobalia.com y ha presentado este producto en 'Más de uno' Vega Baja, Carlos Sidrach, director de IA Bio Lab, investigación y desarrollo
Onda Cero Vega Baja
Vega Baja |