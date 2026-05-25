Juan Martínez Tomé será el Síndico Portador de la Gloriosa Enseña del Oriol en las Fiestas de la Reconquista y de Moros y Cristianos

Durante el acto, los representantes de todos los grupos municipales han trasladado su enhorabuena al futuro Síndico y han coincidido en destacar que Juan Martínez Tomé es merecedor de esta distinción por su trayectoria profesional, académica y humana, así como por su vinculación con Orihuela y sus tradiciones.

El alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, ha destacado que Juan Martínez Tomé “reúne varias de las cosas que hacen falta para ser Síndico Portador de la Gloriosa Enseña del Oriol”, resaltando especialmente “su amor por Orihuela”. Vegara ha asegurado que conoce “a pocas personas que ejerzan de oriolano y que presuman de Orihuela más que Juan Martínez Tomé”, al tiempo que ha recordado su implicación en iniciativas como el proyecto de la Higuera de Miguel Hernández, convertido “en una auténtica embajadora de Orihuela”. Asimismo, el alcalde ha mostrado su satisfacción por haber aceptado esta responsabilidad y se ha mostrado convencido de que “será un año inolvidable no solo para él, sino también para todos nosotros”.

Por su parte, la concejala de Festividades, Rocío Ortuño, ha trasladado su felicitación al futuro Síndico y ha manifestado la ilusión con la que el Ayuntamiento afronta este nombramiento. “Estamos muy contentos y seguros de este nombramiento”, ha señalado, destacando además que “va a ser un año espectacular para él, para todos los que le acompañamos y especialmente para su familia”. Ortuño ha recordado también que la Gloriosa Enseña del Oriol “es el símbolo más importante que tiene nuestra ciudad”.

Visiblemente emocionado, Juan Martínez Tomé ha expresado el “inmenso honor” y la “enorme alegría” que supone para él este nombramiento, asegurando que portar la Gloriosa Enseña del Oriol el próximo 17 de julio “es una de las mayores distinciones que puede recibir cualquier oriolano”. Asimismo, ha agradecido al alcalde, a la concejala de Festividades y a toda la Corporación Municipal haber pensado en él para asumir esta responsabilidad “que recojo con mucha humildad”. Martínez Tomé también ha querido compartir este reconocimiento con su familia, amigos y con todos los oriolanos, asegurando que desea que este honor “sea compartido con todos”. “Espero estar a la altura de esta enorme distinción”, ha afirmado, reiterando finalmente su agradecimiento “de corazón” por este nombramiento.

Juan Martínez Tomé

Nacido en Orihuela, su trayectoria profesional, académica y personal ha estado siempre estrechamente vinculada a Orihuela, a la agricultura, a la Universidad Miguel Hernández y a las tradiciones culturales y festivas del municipio. Doctor Ingeniero Agrónomo por la Universidad Miguel Hernández, donde obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado, es también Ingeniero Agrónomo por la Universidad de Murcia, actual Universidad Politécnica de Cartagena, e Ingeniero Técnico Agrícola por la Universidad Politécnica de Valencia. Además, cuenta con un Máster en Dirección de Empresas Agroalimentarias impulsado por The International Social Science Council, la UNESCO y la Universidad de Murcia.

En el ámbito universitario, actualmente ejerce como director de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela de la Universidad Miguel Hernández desde 2023 y forma parte del Consejo de Gobierno de la UMH. Asimismo, dirige desde 2024 la Cátedra Oriol, fruto de la colaboración entre la Universidad Miguel Hernández y el Ayuntamiento de Orihuela, y es codirector de la Cátedra de Agricultura de Precisión, Digitalización y Sostenibilidad. También desempeñó responsabilidades de representación universitaria como secretario de la Junta de Personal Docente e Investigador de la UMH entre 2003 y 2007.

Su labor docente e investigadora se ha desarrollado durante más de dos décadas como Profesor Titular de Universidad en el Departamento de Producción Vegetal y Microbiología de la UMH, donde ejerce desde 1998. Además, es profesor del Máster en Dirección de Empresas Agroalimentarias de ENAE Business School, la Universidad de Murcia y la UPCT desde 2013, y ha participado como profesor invitado en programas internacionales de posgrado en República Dominicana.

Martínez Tomé forma parte también del Instituto de Investigación e Innovación Agroalimentaria y Agroambiental (CIAGRO) de la UMH y ha participado en 36 proyectos de investigación con financiación pública y privada. Es autor de 48 publicaciones científicas y de 72 contribuciones en congresos nacionales e internacionales, además de haber impartido conferencias en universidades e instituciones de República Dominicana, Perú, México, Portugal y España.

A lo largo de su trayectoria académica ha colaborado como revisor científico en revistas especializadas como Agronomy, Horticulturae, Plants y Sustainability, además de participar en comités organizadores y científicos de congresos celebrados en la Universidad Miguel Hernández. También es coautor de cuatro libros de carácter docente y agronómico y ha desarrollado una intensa actividad formativa dirigida al sector agrícola mediante cursos organizados por la Consellería de Agricultura de la Comunitat Valenciana, la Federación de Cooperativas Agrarias de la Región de Murcia y la Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia.

En el ámbito profesional, fue director técnico del Grupo Olé–SAT Vega Baja entre 1991 y 1998 y ha desarrollado una amplia labor como consultor y asesor técnico para empresas agroalimentarias en sistemas de producción y desarrollo agronómico. Entre las entidades con las que ha trabajado figuran Grupo Lucas, Rijk Zwaan, Agroseguro, Hijolusa, Sakata, Naturplant Viveros y PAS Desarrollo Rural. Asimismo, es autor de informes técnicos y valoraciones agrarias y colegiado número 513 del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de la Región de Murcia.

Junto a su trayectoria profesional y académica, Juan Martínez Tomé mantiene una estrecha vinculación con la vida institucional, cultural y festiva de Orihuela. Es miembro del Consejo Rector y de la Comisión Ejecutiva de Caja Rural Central, así como miembro del Consejo Rector de Agrobalia. En 2024 fue distinguido como Caballero de San Antón por la Real Orden de San Antón de Orihuela y en 2025 ejerció como glosador del Cartel del Lunes Santo del Prendimiento.

Su implicación con las tradiciones oriolanas se refleja también en su participación activa en distintas hermandades y cofradías de la Semana Santa oriolana, como la Pontificia, Real e Ilustre Hermandad de Nuestro Padre Jesús en el Paso de “El Prendimiento”, la Hermandad de los Pilares de Nuestra Señora de la Soledad, la Hermandad del Silencio, la Cofradía de la Flagelación y la Centuria Romana de Nuestro Padre Jesús. Además, formó parte de la comparsa Moros J’Alhamed entre los años 2006 y 2020.

Asimismo, es autor y director del Proyecto de la Higuera de Miguel Hernández, desarrollado conjuntamente por el Ayuntamiento de Orihuela y la Universidad Miguel Hernández para la conservación, multiplicación y creación de rincones hernandianos.

Con este nombramiento, Orihuela reconoce la trayectoria, el compromiso y la vinculación con la ciudad de una persona estrechamente ligada al desarrollo académico, agrícola, cultural y social del municipio, y que representa los valores y tradiciones que simboliza la Gloriosa Enseña del Oriol. El anuncio ha finalizado con un prolongado aplauso de todos los asistentes en reconocimiento a la trayectoria y vinculación de Juan Martínez Tomé con Orihuela.