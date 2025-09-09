DÍA DE LA AGRICULTURA
José Vicente Andreu: "Nuestra agricultura debe tener garantizado el recurso hídrico porque somos la huerta que abastece a Europa"
👉 Este 9 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Agricultura para resaltar el esfuerzo de los hombres y mujeres dedicados al cultivo de la tierra para procurar alimento a la población.
🎤 De los problemas actuales y retos del sector primario hablamos con José Vicente Andreu, presidente de la organización ASAJA Alicante.
Pedro J. Llorach
Vega Baja |