DÍA DE LA AGRICULTURA

José Vicente Andreu: "Nuestra agricultura debe tener garantizado el recurso hídrico porque somos la huerta que abastece a Europa"

👉 Este 9 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Agricultura para resaltar el esfuerzo de los hombres y mujeres dedicados al cultivo de la tierra para procurar alimento a la población.

🎤 De los problemas actuales y retos del sector primario hablamos con José Vicente Andreu, presidente de la organización ASAJA Alicante.

Pedro J. Llorach

Vega Baja |

Presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu
Presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu | ondacero.es
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer