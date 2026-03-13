José Luis Sáez, alcalde de Guardamar del Segura repasa y valora la actualidad local y comarcal de los últimos días
👉 Cada viernes en 'Más de uno Vega Baja', analizamos las noticias más destacadas de los últimos días en nuestra comarca. Hoy valoramos la actualidad semanal con el alcalde de Guardamar del Segura, José Luis Sáez
👉 Asuntos como las obras en calles del municipio, transporte en bus al hospital de Torrevieja, seguridad ciudadana y Policía Local, actuaciones en el parque Reina Sofía y en la pinada del Moncayo, sistema de mejora de la sostenibilidad litoral, problema de ratas en el espigón, estado de playas y Semana Santa. También la designación de Manuel Pineda como subdelegado del Gobierno y la ruptura del pacto de Gobierno en Callosa de Segura