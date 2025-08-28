COMERCIO

Jorge Almarcha: "El comercio de Torrevieja ha recibido este verano más clientes, pero el tique de compra se reduce un 30 por ciento"

👉 El comercio de Torrevieja mantiene la campaña de verano como la más importante del año gracias a la gran afluencia de visitantes. Sin embargo, parece que la ciudad ha notado también el recorte de gasto en el turismo.

🎤 El presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Comerciantes de Torrevieja (APYMECO), Jorge Almarcha, ha participado en el programa 'Más de uno' Vega Baja para valorar el periodo estival en el comercio local.

Pedro J. Llorach

Torrevieja |

